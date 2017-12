Sondaggio, 70% palestinesi per dimissioni leader Abu Mazen

TEL AVIV - Secondo un sondaggio condotto nei Territori, il 70% dei palestinesi vorrebbe che Abu Mazen - che ha 82 anni ed è in carica dal 2005 - rassegni le dimissioni.



Ad accrescere il nervosismo negli ambienti politici di Ramallah sono sopraggiunte notizie, diffuse con insistenza da alcuni mezzi stampa arabi, secondo le quali Stati Uniti e Israele starebbero cercando (con l'assenso dell'Arabia Saudita) di far emergere un nuovo leader in sostituzione di Abu Mazen, vista la sua strenua opposizione alla politica del presidente Usa, Donald Trump.



Fra i nomi menzionati dalla stampa figurano quelli dell'ex premier Salam Fayyad (che non milita in alcuna forza politica), e del capo dell'intelligence generale in Cisgiordania, gen. Majd Freij. All'origine dei recenti contrasti fra Usa e Anp vi è la dura reazione di Abu Mazen al riconoscimento da parte di Donald Trump di Gerusalemme quale capitale di Israele. (ANSAmed).