Gentiloni, gestione migranti possibile e Italia lo dimostra Con meno arrivi anche meno morti in mare, 20 mila rimpatri 2017

(ANSAmed) - ROMA, 28 DIC - "La gestione di questo fenomeno è possibile e l'Italia lo dimostra, con una diminuzione drastica dei morti in mare, perché alla diminuzione di arrivi corrisponde una diminuzione di vittime in mare". Lo ha detto, in un passaggio sui migranti, il premier Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa di fine anno.



"In sostanza abbiamo dimostrato che c'è una strada seria che si può percorrere, e continueremo a farlo", ha sottolineato. Alla diminuzione degli arrivi, ha ricordato ancora Gentiloni, corrisponde un minor numero di morti, "le vittime in mare - afferma - sono diminuite dalle 4405 del 2016 alle 2832 del 2017".



Il premier ricorda anche come sia aumentato il numero dei rimpatri passando dai 1200 dello scorso anno agli oltre ventimila del 2017. "il primo corridoio umanitario dalla Libia - ha infine ricordato - è stato attivato qualche giorno fa".



