Gentiloni, nostro intervento chiesto da Niger a inizio mese

ROMA - "Andiamo in Niger in seguito ad una richiesta del governo locale pervenuta a inizio dicembre per un contributo italiano a fare le cose che normalmente facciamo in questi Paesi, come ad esempio in Libia: consolidare gli assetti di controllo del territorio e delle frontiere e rafforzare le forze di polizia locali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella sua conferenza stampa di fine anno. "Certamente - ha aggiunto- dobbiamo guardare all'Africa per le sue opportunità oltre che per i suoi rischi. Da ministro degli Esteri decisi di aprire ambasciata italiana in Niger, e non era una cosa decisa a caso. Il Niger era un crocevia molto importante dei grandi flussi migratori per ragioni geografiche, politico-regionali e perché vi si sono concentrati da tanti anni traffici molto rilevanti di esseri umani. In più diverse forme di terrorismo jihadista sono particolarmente presenti nel Sahel".



"Il Niger è un Paese pronto forse più degli altri a collaborare sulle migrazioni anche perché è un Paese di transito. Se diamo il nostro contributo al consolidamento delle capacità di tenuta di quel Paese facciamo una cosa sacrosanta per l'interesse italiano", ha detto ancora Gentiloni.