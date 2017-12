Israele: studenti, non ci arruoleremo in esercito occupante Lettera liceali a Netanyahu contro politiche 'razziste' governo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 DIC - Decine di liceali israeliani in età di arruolamento hanno inviato una lettera collettiva al premier Benyamin Netanyahu, al ministro della difesa Avigdor Lieberman e al ministro dell'istruzione Naftali Bennett informandoli che si rifiuteranno di arruolarsi in sostegno alla aspirazione dei palestinesi all'indipendenza nazionale. Lo riferisce il quotidiano Yediot Ahronot. "Il nostro esercito - scrivono - attua una politica governativa razzista, che infrange i diritti umani elementari e che (nei Territori, ndr) applica leggi distinte per gli ebrei e per i palestinesi". "Abbiamo dunque deciso - proseguono - di non prendere parte all'occupazione militare e alla repressione del popolo palestinese. Da 50 anni prosegue questa situazione definita 'temporanea', e noi non potremmo assecondarla". Il giornale precisa che, a causa del suo rifiuto al servizio di leva che in Israele è obbligatorio per uomini e donne, uno dei firmatari, Matan Helman, 20 anni, è già stato recluso in un carcere militare. (ANSAmed).