Ministro Difesa Turchia conferma acquisto S-400 russi Per 2,5 mld dollari, prime consegne nel 2020

(ANSAmed) - TUNISI, 28 DIC - Il ministro della Difesa turco, Nurettin Canikli, ha confermato ai media, in occasione della visita del presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Tunisi, una precedente dichiarazione del presidente della compagnia di difesa statale russa Rostec, Sergej Chemezov, sulla conclusione dell'accordo per l'acquisto da parte della Turchia di sistemi di difesa terra-aria S-400.



L'agenzia di stampa turca Anadolu riporta che secondo Canikli l'accordo è stato concluso e prevede l'acquisto di due sistemi S-400 per un totale di quattro batterie ed un costo di 2,5 miliardi di dollari.



Il ministro turco ha sottolineato che i negoziati tra Ankara e Mosca si sono concentrati in questi mesi proprio sulle modalità di finanziamento che prevedono il pagamento immediato da parte turca del 45% dell'importo e un prestito da parte di Mosca per il restante 55%.



Le prime consegne, secondo l'agenzia di stampa russa che cita Chemezov, sono previste per il 2020. L'S-400 è il sistema missilistico antiaereo a lungo raggio più avanzato della Russia con la capacità di utilizzare tre tipi di missili e in grado di distruggere vari bersagli, tra cui i missili balistici e da crociera. Il sistema può tracciare e attaccare fino a 300 bersagli alla volta con un limite di quota di 27 chilometri (17 miglia). (ANSAmed)