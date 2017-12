Turchia: da Ong Tunisia appello a Erdogan per tutela diritti In occasione visita presidente Turchia a Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 28 DIC - Quattro Ong con sede in Tunisia hanno inviato una lettera al presidente turco Recep Tayyp Ergodan, in visita ufficiale ieri a Tunisi, chiedendogli di porre fine "alle campagne sistematiche contro i diritti e le libertà in Turchia e l'immediata liberazione di detenuti per reati di opinione, oppositori politici, giornalisti, attivisti, accademici, intellettuali, artisti e magistrati".



La Ligue tunisienne des droits de l'Homme, l'Organisation contre la torture en Tunisie, l'Association tunisienne des femmes démocrates e la Fédération internationale des droits de l'Homme domandano inoltre ad Erdogan di "rimuovere le restrizioni sui diritti umani, le libertà collettive e individuali e di rispettare la costituzione turca, le istituzioni repubblicane ei valori della laicità".



Nell'appello le Ong citate invitano il presidente Erdogan a "rispettare la libertà di opinione, di espressione e di coscienza, per fermare le continue vessazioni della stampa e dei giornalisti e rispettare i diritti delle minoranze, a garantire un processo equo ai sospettati di coinvolgimento nel tentativo fallito di colpo di stato militare in Turchia nel 2016, a rispettare lo stato di diritto e la democrazia nella gestione della crisi, lontano dalla logica delle accuse e della punizione". (ANSAmed)