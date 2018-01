Iran: Turchia, evitare escalation e interventi stranieri

ROMA - La Turchia ha espresso "preoccupazione" per le proteste in Iran e auspica che prevalga "il buon senso per prevenire l'escalation degli eventi ed evitare la retorica provocatoria e gli interventi stranieri". Lo afferma una nota del ministero degli Esteri di Ankara diffusa dai media turchi.



"In questo contesto - aggiunge la nota - tenendo contro delle dichiarazioni del presidente Rohani che il popolo ha il diritto di manifestare pacificamente, crediamo che la legge non debba essere violata, la proprietà pubblica non debba essere danneggiata e che vadano evitate provocazioni e violenze".



Sono almeno 23 le persone che hanno perso la vita finora nelle proteste antigovernative in Iran, cominciate giovedì scorso con rivendicazioni per il carovita e la disoccupazione. lo riportano media statali. (ANSAmed).