Israele: spartizione Gerusalemme, voto Knesset la complica

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 GEN - La Knesset (Parlamento) ha approvato la scorsa notte un emendamento in base al quale ogni futura cessione di porzioni di Gerusalemme ai palestinesi - nel contesto di accordi di pace - necessiterà l'approvazione di almeno 80 dei 120 deputati israeliani.



Finora era richiesta in merito una maggioranza di 61 voti.



Questo emendamento era stato sottoposto all'esame della Knesset nei mesi scorsi, prima cioè della decisione del presidente Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Questa svolta ha intanto provocato il congelamento delle relazioni fra gli Usa e l'Autorità nazionale palestinese che insiste nel rivendicare Gerusalemme est come capitale di un futuro Stato palestinese indipendente.



Ad accrescere l'ira dell' Anp e' giunto domenica anche il voto (non vincolante) del Comitato centrale del Likud a favore della estensione della legge di Israele alle colonie ebraiche in Cisgiordania, ossia a favore della loro annessione di fatto.



(ANSAmed).