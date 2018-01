Libano: governo, rifugiati siriani scendono sotto 1 milione

BEIRUT - La fine dei combattimenti in vaste regioni della Siria sta permettendo il rientro di una parte dei profughi e il loro numero in Libano è sceso sotto il milione, rispetto agli 1,2 milioni di due anni fa. Lo ha affermato il ministro di Stato per gli affari degli sfollati, Moein Merhebi, citato oggi dai media di Beirut.



Il Libano è uno dei Paesi che si risentono maggiormente del conflitto civile siriano, dovendo fra l'altro far fronte ad un massiccio afflusso di profughi rispetto ad una popolazione locale di circa 4,4 milioni. Un recente censimento ha inoltre mostrato che il Paese dei Cedri ospita 174.000 profughi palestinesi. "L'ultimo censimento dei rifugiati siriani ha visto un calo da 1,2 milioni a 980.000 in due anni", ha precisato Merhebi in un'intervista al quotidiano panarabo Al Hayat. Il Libano non ha mai accettato di aprire campi profughi per i siriani, che sono quindi sistemati in accampamenti di fortuna e alloggi precari.