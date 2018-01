Yemen: Onu, oltre 1000 giorni guerra, peggior crisi umanitaria

NEW YORK - Il conflitto in Yemen ha superato la drammatica soglia dei mille giorni, e l'Onu ha affermato che se non si otterrà un maggiore accesso umanitario e una diminuzione della violenza, il costo delle vite sarà incalcolabile. "Con l'intensificarsi degli scontri nei giorni scorsi, altri bambini e famiglie sono stati uccisi in attacchi e bombardamenti", hanno detto i numeri uno delle principali agenzie delle Nazioni Unite (Oms, Unicef e World Food Program) in una dichiarazione congiunta.



Rivolgendo un nuovo appello alle parti in conflitto - i ribelli Houthi da una parte e una coalizione militare a guida saudita dall'altra - affinché consentano immediatamente il pieno accesso umanitario e fermino i combattimenti.



"Più di mille giorni di bambini reclutati per combattere, mille giorni di malattie, morte e sofferenze umane inimmaginabili", hanno detto, precisando che il conflitto ha creato la peggiore crisi umanitaria nel mondo.



Circa il 75% della popolazione in Yemen ha bisogno di assistenza umanitaria, compresi 11,3 milioni di bambini che non possono sopravvivere senza di essa, e 16 milioni di persone non hanno accesso ad acqua potabile e strutture igienico-sanitarie adeguate.