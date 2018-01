Israele: Knesset vota per pena morte ai terroristi Cominciato iter. Netanyahu, non piùsolo ergastolo per tagliagole

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 GEN - Con 52 voti a favore e 49 pareri contrari la Knesset (parlamento) ha approvato in prima lettura una legge che consente ai tribunali militari nei Territori e anche ai tribunali di Israele di chiedere la pena di morte per i responsabili di gravi attacchi terroristici. La legge inizia adesso un iter parlamentare al termine del quale sarà sottoposta ad altre votazioni, in seconda e terza lettura. ''Quanti tagliano la gola e al tempo stesso ridono - ha detto il premier Benyamin Netanyahu, riferendosi ad un recente attentato condotto da un giovane palestinese in un insediamento ebraico in Cisgiordania - non trascorreranno il resto della loro esistenza fra le mura di una prigione, ma saranno messi a morte''.



L'opportunita' della pena di morte per i terroristi e' tuttora oggetto di dibattito fra i responsabili israeliani alla sicurezza, fra cui vi e' anche chi la ritiene controproducente.