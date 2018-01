Mo: Unrwa, noi 'indispensabili per stabilità regione' Portavoce, 'nessuna comunicazione su tagli contributo Usa'

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 GEN - Il contributo dell'Unrwa a favore dei rifugiati palestinesi è "indispensabile" anche per la "stabilità della regione". Lo ha affermato Christopher Gunness, il portavoce dell'agenzia dell'Onu per l'assistenza ai palestinesi, dopo che il presidente americano Donald Trump ha minacciato via Twitter di tagliare i contributi Usa all'organizzazione, per il rifiuto degli stessi palestinesi ai colloqui di pace con Israele dopo il suo riconoscimento di Gerusalemme come capitale di quel Paese.



Gunness ha aggiunto che per ora "l'Unwra non è stata informata dagli Stati Uniti a proposito di qualsiasi cambiamento nei finanziamenti all'Agenzia". Il portavoce precisa che nel 2017 gli Usa sono stati il primo finanziatore dell'Unrwa, con una cifra di poco superiore a 364 milioni di dollari, seguiti a grande distanza dall'Unione europea con 143 milioni. (ANSAmed)