Scintille tra Erdogan e giornalista francese a Parigi 'Parli come terrorista del Feto', replica a domanda su Siria

(ANSAmed) - PARIGI, 5 GEN - Scintille tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e un giornalista francese di Envoyé Spécial durante al conferenza stampa congiunta all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron. Nei saloni dell'Eliseo, in piena conferenza stampa, il leader turco ha risposto seccamente a una domanda del cronista sulle presunte armi fornite dagli 007 turchi in Siria. "Tu parli come un terrorista del Feto", ha ammonito Erdogan dinanzi alla folta platea riunita nel palazzo presidenziale, facendo riferimento alla presunta organizzazione facente capo al suo arcinemico, il mullah Fetullah Gulen. "No, parlo come un giornalista francese", ha replicato il reporter.



(ANSAmed).