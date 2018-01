ANSAmed - Agenda settimanale dall'8 al 14 gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 8 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dall'8 al 14 gennaio: LUNEDI' 8 GENNAIO Nulla da segnalare MARTEDI' 9 GENNAIO BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini e i commissari Johannes Hahn e Christos Stylianides ricevono Horst Köhler, inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale.



TUNISI - Udienza del processo nei confronti di 33 persone accusate della strage terroristica nel resort di lusso a Sousse, che il 26 giugno 2015 causò la morte di 38 persone.



TUNISI - Udienza del processo per la strage al Museo del Bardo del 18 marzo 2015, nel quale persero la vita 24 persone tra cui 4 italiani.



MERCOLEDI' 10 GENNAIO ROMA - Vertice dei capi di governo dell'Europa meridionale. GIOVEDI' 11 GENNAIO TEL AVIV - Anniversario della morte dell'ex premier israeliano Ariel Sharon.



ROMA - VIII edizione Errichetta Festival dedicato ai maestri della musica balcanica e mediorientale (fino al 18).



VENERDI' 12 GENNAIO Nulla da segnalare SABATO 13 GENNAIO Nulla da segnalare DOMENICA 14 GENNAIO TUNISI - Anniversario della caduta del regime del presidente della Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali. (ANSAmed).