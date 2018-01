Qatar: Onu, il blocco è arbitrario e danneggia popolazione

ROMA - Un rapporto dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (Unhcr) definisce il blocco imposto da Arabia Saudita, Bahrein, Egitto ed Emirati Arabi Uniti ai danni del Qatar "arbitrario" e tale da danneggiare la popolazione della regione. La notizia viene riportata da Al Jazeera.



"Questo rapporto dimostra senza ombra di dubbio che le misure imposte dai Paesi del blocco non sono solo diplomatiche e neanche solo un boicottaggio economico. Queste sono misure unilaterali, abusive e arbitrarie che stanno avendo ripercussioni sui cittadini e sulle persone che vivono in Qatar" ha dichiarato Ali bin Smaikh Al Marri, capo del Comitato Nazionale per i Diritti Umani del Qatar.



Nel novembre 2017 rappresentanti dell'Unhcr avrebbero incontrato in Qatar membri del governo, della società civile e persone che hanno subito ripercussioni dall'imposizione del blocco. Il rapporto è stato redatto in seguito a questa visita.



(ANSAmed).