Libia: generale Haftar, Paese non è pronto per la democrazia Uomo forte Cirenaica, se dopo elezioni caos continua interverrò

(ANSAmed) - IL CAIRO, 9 GEN - Il generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, ha dichiarato che "la Libia non è ancora pronta per la democrazia". Lo riferisce il sito Libyan Express sintetizzando un'intervista pubblicata ieri dall'edizione cartacea del settimanale Jeune Afrique.



Le prossime elezioni "devono dare una fine all'attuale bagno di sangue ma, se la situazione e il caos in corso ora continueranno dopo le elezioni, allora diremo 'adesso basta' e agiremo", ha detto ancora il generale. Il sito non fornisce altri dettagli sul monito. Il capo del Consiglio presidenziale Fayez Al-Sarraj (riconosciuto a livello internazionale) non dispone di "mani" che possano aiutarlo a controllare neuppure l'intera Tripoli, ha sostenuto Haftar, comandante del gruppo di milizie indicate col nome di Esercito nazionale libico.



Haftar inoltre ritiene "illogico" che qualcuno si aspetti che Saif Al-Islam, il figlio del defunto leader Muhammar Gheddafi, si candidi alle elezioni con qualche speranza di successo dato che non avrebbe alcun sostegno popolare. (ANSAmed).