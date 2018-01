Migranti: Ordine Malta,'servono nuovi strumenti per diritti' A udienza corpo diplomatico a Roma focus crisi migranti e tratta

(ANSAmed) - ROMA, 9 GEN - "Le migrazioni rappresentano il dramma umano più profondo del nostro tempo", e "le convenzioni internazionali che stabiliscono i diritti dei rifugiati e richiedenti asilo", che in ogni caso " devono essere salvaguardate", sono tuttavia "strumenti non più adeguati per affrontare espulsioni di massa, migrazioni di massa ed esodi.



Nuovi strumenti giuridici devono essere sviluppati". A dichiararlo è stato il Luogotenente di Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Fra' Giacomo Dalla Torre, in occasione dell'udienza del corpo diplomatico accreditato presso l'Ordine di Malta, tenutasi alla Villa Magistrale a Roma. "Non è accettabile che la durata media di un rifugiato in un campo sia superiore a 12 anni. Si devono elaborare nuove politiche di re-insediamento", ha aggiunto.



Il tema delle migrazioni e dei rifugiati è stato il cuore della mattinata, iniziata con le parole del Decano del corpo diplomatico, l'ambasciatore della Repubblica Ceca presso l'Ordine di Malta, Pavel Vosalik, che parlando ai 100 diplomatici rappresentanti di 64 Paesi, ha sottolineato come il 2017 sia stato un anno di turbolenze e di sfide.



Il Luogotenente Dalla Torre ha spiegato come l'Ordine di Malta abbia affrontato "le grandi sfide umanitarie" dello scorso anno con "neutralità, imparzialità, difesa delle popolazioni deboli". L'azione dell'Ordine si è concentrata sull'"assistenza a migranti e rifugiati, sulla lotta al traffico di esseri umani, sul sostegno ai malati di demenza e sviluppo di nuove terapie, sulla lotta alle patologie endemiche".



"Malgrado alcune variazioni nel numero degli sbarchi sulle coste italiane, il flusso dei migranti che parte dalle coste del nord Africa, in particolare dalla Libia, non si è fermato", ha sottolineato Dalla Torre. "Di pari passo cresce lo spregevole business del traffico di esseri umani, che si nutre di speranze e disperazione dei migranti". Per far fronte a questa "piaga terribile, abbiamo di recente nominato due ambasciatori con il compito preciso di tenere alta l'attenzione su questo indegno fenomeno della tratta degli esseri umani, che nel corso del 2016 ha coinvolto circa 20 milioni di persone di cui oltre il 70% sono donne e bambini".



Il Luogotenente ha sottolineato che continua l'impegno dell'Ordine di Malta, che conta 80 mila volontari e 42 mila dipendenti, sui vari fronti dell'emergenza migratoria. Tra questi, i salvataggi nel Mediterraneo con il Corpo italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, il lavoro nell'ambito della missione Eunavformed, l'assistenza e integrazione di migranti e rifugiati, settore nel quale nella sola Germania l'Ordine di Malta può contare sull'impegno di circa 5.000 volontari e 3.000 dipendenti che operano in oltre 100 strutture sul territorio.



Assistenza, in particolare nell'ambito medico, viene fornita in Siria, Turchia e Iraq e Libano, e l'azione dell'Ordine si estende anche in Uganda, Sud Sudan, Kenya, Sudafrica, i Paesi del Centro America, Myanmar e altre zone dell'Asia.



L'Ordine si è reso attivo nel supporto alla popolazione anche negli Stati Uniti, in particolare dopo il passaggio dell'uragano Harvey, in Italia, con gli interventi umanitari a seguito dei terremoti nelle regioni centrali, e in altri Paesi europei. "Il nostro unico obiettivo è portare aiuto, sollievo e contribuire in tutti i modi possibili a ristabilire un tessuto sociale, a dare speranza a popoli devastati da guerre, violenze, persecuzioni, disastri naturali", ha sottolineato Dalla Torre.



(ANSAmed).