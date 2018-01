Serbia: sondaggio, conservatori Sns volano al 53% Partito Vucic nettamente favorito anche per comunali Belgrado

(ANSAmed) - BELGRADO, 9 GEN - In Serbia il Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del presidente Aleksandar Vucic resta largamente in testa nei favori dell'elettorato.



Stando a un ultimo sondaggio dell'agenzia Faktor Plus, se si votasse ora per nuove elezioni parlamentari all'Sns andrebbe il 53% dei voti, con un vantaggio enorme rispetto al Partito socialista (Sps) del ministro degli esteri Ivica Dacic, accreditato del 10%. La soglia di sbarramento del 5% verrebbe superata inoltre dal Partito democratico (Ds) con il 7%, dal Movimento dei liberi cittadini (Psg) con il 5,7% e dal Partito radicale serbo (Srs, ultranazionalista) con il 5,2%. I conservatori dell'Sns vengono dati in netto vantaggio anche per le amministrative di Belgrado, una importante consultazione prevista in primavera, con il sondaggio che lo vede al 39,1%. Il presidente Vucic si e' detto contrario a nuove elezioni parlamentari anticipate abbinate alle amministrative di Belgrado, richieste dale opposizioni e da alcuni esponenti dello stesso partito di maggioranza Sns. (ANSAmed).