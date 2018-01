Catalogna: Pp, 'impediremo nomina Puigdemont dal Belgio' Media, fra opzioni partito Rajoy ricorso incostituzionalità

(ANSAmed) - ROMA, 10 GEN - Il Partido Popular (Pp) spagnolo è disposto a "impedire con ogni mezzo a nostra disposizione" un'investitura a distanza di Carles Puigdemont alla carica di presidente della Generalitat mentre si trova in Belgio, in fuga dalla giustizia spagnola.



Lo ha detto il coordinatore generale del Pp, Fernando Martínez Maillo, secondo quanto riporta il quotidiano La Vanguardia.



Anche se il Pp aspetterà di conoscere il contenuto dell'accordo tra Puigdemont e i repubblicani separatisti dell'Erc, ha detto il dirigente, i partiti costituzionalisti concorderanno una strategia comune per impedire l'investitura dell'ex presidente in auto-esilio in Belgio.



Tra le opzioni sul tavolo, scrive La Vanguardia citando fonti Pp, c'è un eventuale ricorso per incostituzionalità da parte del Governo o di un gruppo politico. (ANSAmed).