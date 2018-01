Turchia: visita ministro Esteri Austria per ridurre tensioni Prosegue sforzo diplomatico Ankara per migliorare rapporti Ue

(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 GEN - Prosegue il lavoro diplomatico della Turchia in questo inizio del 2018 per ridurre le tensioni con i Paesi Ue, dopo le numerose crisi dello scorso anno.



A pochi giorni dall'incontro a Parigi fra Emmanuel Macron e Recep Tayyip Erdogan, il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, ha annunciato la visita in Turchia il 25 gennaio prossimo della sua omologa austriaca Karin Kneissl, membro del nuovo governo del cancelliere Sebastian Kurz, che da ministro degli Esteri è stato protagonista di duri scontri con Ankara. L'incontro tra i due, che giunge dopo alcuni contatti telefonici nei giorni scorsi, avverrà a Buyukada, la più grande delle isole dei Principi al largo di Istanbul, dove Kneissl ha trascorso dei periodi durante la sua infanzia.



"Mi sembra che sia sincera sulla volontà di ripristinare le relazioni con la Turchia", ha spiegato Cavusoglu, che sabato scorso si era recato in Germania per un'altra visita distensiva dal sapore simbolico a Goslar, città natale del suo omologo tedesco Sigmar Gabriel. (ANSAmed)