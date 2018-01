ANSAmed - Agenda settimanale dal 15 al 21 gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 12 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 15 al 21 gennaio: LUNEDI' 15 GENNAIO ABU DHABI - World Future Energy Summit 2018 (Wfes) (fino al 18).



TUNISI - Al via il 'Mawjoudin Queer Film festival', il primo festival dedicato alla questione dell'identità di genere nella zona Mena (fino al 18 gennaio).



BRUXELLES - Visita di Adel Al-Jubeir, ministro degli Affari esteri dell'Arabia Saudita che incontro il commissario Christos Stylianides e poi l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini.



BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini riceve Nasr al-Hariri, capo della Commissione di negoziazione siriana.



MARTEDI' 16 GENNAIO STRASBURGO - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker parla alla plenaria del Parlamento europeo sulle conclusioni del Consiglio europeo di dicembre e sulla conclusione della presidenza estone del Consiglio dell'Ue.



ROMA - Via di Sant'Eufemia 13, ore 17 - Presentazione del libro dell'anno IEMed dal titolo 'Diagnosticando il Mediterraneo. In che direzione andrà nel 2018?'.



MERCOLEDI' 17 GENNAIO STRASBURGO - Pe, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker parla alla plenaria del Parlamento europeo all'inizio della presidenza bulgara del Consiglio dell'Ue.



GIOVEDI' 18 GENNAIO BELGRADO - Ue, visita del commissario Corina Creţu che incontra Aleksandar Vučić, presidente della Serbia e successivamente Ana Brnabić, primo ministro serbo e Jadranka Joksimović, ministro per l'integrazione europea (anche il 19).



VENERDI' 19 GENNAIO Nessun evento da segnalare SABATO 20 GENNAIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 21 GENNAIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).