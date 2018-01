ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 12 GEN - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per oggi: BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini e i commissari Johannes Hahn e Christos Stylianides ricevono Horst Köhler, inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale. (ANSAmed).