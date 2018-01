Turchia: altri 262 licenziamenti, 1.823 reintegrati

(ANSAmed) - ISTANBUL, 12 GEN - Nuova ondata di purghe in Turchia per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Un nuovo decreto dello stato d'emergenza, pubblicato oggi, ha disposto il licenziamento di 262 dipendenti statali, tra cui anche 48 militari delle forze terrestri e della marina. Lo stesso decreto stabilisce inoltre il reintegro di 1.823 persone cacciate nelle purghe dei mesi scorsi, dopo che a fine dicembre la procura di Ankara ha accertato che sui cellulari di almeno 11.480 utenti era stata scaricata "senza il loro consenso" ByLock, la app che secondo i magistrati veniva usata dai 'gulenisti' per scambiarsi informazioni criptate.(ANSAmed).