ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 15 GEN - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: ABU DHABI - World Future Energy Summit 2018 (Wfes) (fino al 18).



BRUXELLES - Riprende il dialogo tecnico Belgrado-Pristina (fino al 18).



STRASBURGO - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker parla alla plenaria del Parlamento europeo sulle conclusioni del Consiglio europeo di dicembre e sulla conclusione della presidenza estone del Consiglio dell'Ue.



ROMA - Via di Sant'Eufemia 13, ore 17 - Presentazione del libro dell'anno IEMed dal titolo 'Diagnosticando il Mediterraneo. In che direzione andrà nel 2018?'.



TUNISI - Al via il 'Mawjoudin Queer Film festival', il primo festival dedicato alla questione dell'identità di genere nella zona Mena (fino al 18 gennaio). (ANSAmed).