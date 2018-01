Elezioni: Giordania, intesa con S. Anna Pisa su trasparenza

(ANSAmed) - PISA, 15 GEN - Rendere sempre più democratica, trasparente e credibile la gestione dei processi elettorali a livello nazionale, regionale e globale sono gli obiettivi fondamentali del protocollo di intesa trilaterale sottoscritto a Pisa dal Centro Europeo di Assistenza Elettorale (Eces), rappresentato dalla presidente Monica Frassoni, dalla Commissione Elettorale Indipendente della Giordania (Iec), presieduta da Khaled Kalaldeh e dalla Scuola Superiore Sant'Anna, presente il rettore Pierdomenico Perata.



L'accordo consolida collaborazione e sinergie fra le tre organizzazioni nella gestione delle procedure elettorali, in tutto il mondo. Iec organizza le elezioni democratiche in Giordania, Eces è una fondazione privata senza scopo di lucro con sede a Bruxelles che promuove lo sviluppo democratico sostenibile attraverso servizi di consulenza, supporto operativo e gestione di progetti di assistenza elettorale in linea con i valori europei e con le politiche dell'Ue e la Scuola Sant'Anna vanta ormai una vasta e consolidata esperienza sui temi della politica elettorale, che offre attività didattiche innovative come il master online in Electoral Policy and Administration (Mepa), con la direzione scientifica di Andrea de Guttry, direttore dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna.



Con questa intesa, spiega una nota del Sant'Anna, "le tre istituzioni si impegnano a migliorare i loro ruoli e il loro impatto per il successo dei processi elettorali e democratici e a collaborare su questioni come l'offerta e la promozione di strumenti innovativi di apprendimento, l'intensificazione delle iniziative per lo sviluppo di tecniche elettorali, lo scambio di competenze". L'accordo punta anche "a rendere disponibili tecniche e metodologie di gestione dei processi elettorali al Centro di formazione elettorale regionale dell'Iec, destinato a diventare un punto di riferimento in Giordania e nella regione araba.