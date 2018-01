Giordania: Senato approva bilancio con tagli a sussidi Su pane e altri prodotti essenziali. Timori di proteste

(ANSAmed) - AMMAN, 16 GEN - Dopo la Camera bassa del Parlamento giordano, anche il Senato ha approvato la legge di bilancio per quest'anno che prevede tagli ai sussidi governativi sul pane e altri generi di prima necessità. Una mossa che potrebbe provocare proteste popolari a causa dell'aumento dei prezzi.



La legge deve essere ora firmata da re Abdallah e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale per entrare in vigore.



Diversi osservatori ritengono la decisione rischiosa per un Paese che soffre di livelli crescenti di povertà e disoccupazione e dagli equilibri politici sempre delicati. Ma il governo ha ritenuto di non poter rinviare il varo della nuova politica di austerità per risanare il bilancio dello Stato.



Per cercare di mitigare gli effetti della manovra, per la prima volta il governo ha inserito in bilancio un sussidio in denaro per i dipendenti dello Stato, dell'esercito e delle forze di sicurezza il cui stipendio è al di sotto di 1.500 dinari (2.110 dollari). Una misura che comporterà una spesa di circa 171 milioni di dinari (240 milioni di dollari) per le casse dello Stato.(ANSAmed).