Kosovo: Alfano condanna omicidio, non allontani le parti Dialogo resta unica soluzione. Osce chiede indagine approfondita

(ANSAmed) - BRUXELLES, 16 GEN - L'omicidio del politico serbo Oliver Ivanovic "non deve allontanare il Kosovo e il suo popolo dagli sforzi fatti" finora "per costruire una società democratica, pacifica e sicura". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano, presidente di turno dell'Osce, a seguito dell'assassinio del leader avvenuto questa mattina a Mitrovika.



Il dialogo tra Belgrado e Pristina "è l'unica via accettabile per raggiungere gli obiettivi politici", ha sottolineato Alfano, invitando "tutte le parti a non cedere alle provocazioni e all'odio" ma "proseguire sulla via della riconciliazione".



Alfano e il segretario generale dell'Osce, Thomas Greminger, condannano l'assassinio "nel modo più forte possibile" e chiedono che sia condotta "immediatamente un'indagine rapida e approfondita per identificare i responsabili di un crimine così efferato". (ANSAmed).