Kosovo:ucciso Ivanovic, stop dialogo Belgrado-Pristina Torna in Serbia delegazione impegnata in colloqui tecnici

(ANSAmed) - BELGRADO, 16 GEN - Dopo l'uccisione stamane in Kosovo del noto leader politico serbo, Oliver Ivanovic, il governo di Belgrado ha deciso di ritirare la propria delegazione impegnata da oggi a Bruxelles in una nuova sessione di negoziati a livello tecnico con rappresentanti del Kosovo. Lo ha annunciato il capo delegazione Marko Djuric, direttore dell'Ufficio governativo serbo per le questioni del Kosovo. "La nostra delegazione torna immediatamente a Belgrado", ha detto.



Il dialogo tra Belgrado e Pristina si tiene con la mediazione della Ue. Intanto, il presidente serbo Aleksandar Vucic, ha convocato a Belgrado una riunione d'urgenza del Consiglio per la sicurezza nazionale. Al termine Vucic parlerà ai giornalisti. (ANSAmed).