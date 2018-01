Migranti: Juncker, i ricollocamenti funzionano

STRASBURGO - "I ricollocamenti funzionano. Più del 95% delle persone registrate in Grecia ed in Italia sono state ricollocate". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker alla plenaria a Strasburgo.

"Dobbiamo aiutare con urgenza i minori non accompagnati", ha aggiunto. "Il Consiglio europeo di dicembre è stata un'opportunità per i capi di stato e di governo di tenere una discussione aperta sulle migrazioni, ed è stato anche il momento di mostrare i progressi fatti, che dimostrano che l'Europa può assumere le sue responsabilità con decisioni prese rapidamente, rafforzando la solidarietà. Ma resta ancora del lavoro da fare, l'approccio esaustivo e comprensivo europeo è una soluzione per la sfida comune", ha precisato Juncker. "Questo consiglio non ha parlato del passato, ma ha cercato di rafforzare l'approccio europeo sul futuro: abbiamo infatti parlato della necessità per tutti gli stati membri di mostrare solidarietà e responsabilità e io accolgo con favore questo sforzo, soprattutto dai 4 paesi Visegrad che hanno fornito ulteriori fondi per il fondo fiduciario per l'Africa", ha aggiunto Juncker.