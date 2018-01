Puigdemont, malgrado minacce Madrid faremo il governo

MADRID - "Malgrado le minacce di Madrid faremo un governo". Lo ha detto il presidente uscente catalano Carles Puigdedmont, ora formalmente candidato alla rielezione, e oggi a Copenaghen per partecipare ad un dibattito sulla Catalogna.

In occasione della sua trasferta in Danimarca dal Belgio la procura di Madrid aveva chiesto il suo arresto, ma il gip del Tribunale Supremo di Madrid Pablo Llarena ha respinto la richiesta della procura di un nuovo mandato di arresto europeo.



Puigdemont ha denunciato le misure repressive dello stato spagnolo e ha definito "una vendetta" che quattro leader indipendentisti siano ancora in carcere. "Sono, ha affermato, detenuti politici".