ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 31 GEN - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: NAPOLI - Presentazione del volume Rapporto sulle economie del Mediterraneo ROMA - Camera dei Deputati, conferenza stampa di presentazione del corso di formazione per mediatrici nell'ambito del progetto 'Donne in MED(I)azione per una pace duratura' TUNISI - Visita del presidente france Emmanuel Macron (anche il 2 febbraio) FIRENZE - Inizio tour internazionale di Eugenio Bennato 'Da che sud è sud'. (ANSAmed).