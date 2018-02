Catalogna: Puigdemont, 'è finita, mi hanno sacrificato' 'Ultimi giorni Catalogna repubblicana'.Madrid,'serve nuovo nome'

(ANSAmed) - MADRID, 31 GEN - "Penso ti sia chiaro che è finita. I nostri ci hanno scaricato. Perlomeno me": con queste parole si è sfogato l'ex presidente catalano Carles Puigdemont, in un messaggio al deputato di Erc Toni Comin captato su Telecinco, dopo il rinvio della sua rielezione da parte del 'Parlament', poi confermato dallo stesso Puigdemont.



Puigdemont secondo Telecinco scrive che "il piano della Moncloa trionfa" e che "viviamo gli ultimi giorni della Catalogna repubblicana".



Nel messaggio inviato attraverso l'applicazione Signal, Puigdemont, che è in attesa della decisione del Tribunal supremo (Ts) spagnolo di concedergli l'immunità per recarsi a Barcellona per l'investitura del Parlament, scrive anche "non so quanto mi rimanga da vivere (spero molto). Lo dedicherò a rimettere in ordine questi due anni e a proteggere la mia reputazione".



Intanto a Madrid la vicepremier spagnola, Soraya de Saenz Santamaria, ha chiesto al presidente del parlamento catalano, Roger Torrent, di avviare un nuovo giro di colloqui con le forze politiche e presentare il nome di un nuovo candidato alla presidenza catalana alternativo a Puigdemont.



"E' giunto il momento di assumere pubblicamente quello che si è detto molte volte in privato" ha affermato, in un apparente accenno alle dichiarazioni di alcuni esponenti di Erc, il partito di Torrent, circa un possibile 'sacrificio' di Puigdemont. (ANSAmed).