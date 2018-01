Tajani a Belgrado, da Ue appoggio a integrazione Serbia

(ANSA) - BELGRADO, 31 GEN - Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha cominciato stamani la sua visita a Belgrado ribadendo il pieno appoggio delle istituzioni Ue a una rapida integrazione europea della Serbia. "La mia visita di oggi rappresenta un messaggio molto importante verso la Serbia e le sue aspirazioni europee, un paese al quale prestiamo molta attenzione", ha detto Tajani al termine di un colloquio con la presidente del parlamento serbo Maja Gojkovic. Parlando ai giornalisti Tajani ha sottolineato che "la Serbia è una grande paese europeo, e mi auguro che la sua adesione all'Unione possa avvenire nei tempi più rapidi possibili". Nei Balcani, ha osservato il capo dell'Europarlamento, Belgrado ha un ruolo molto importante, anche come ponte verso altri paesi. Con la presidenza bulgara "dobbiamo lavorare anche contro fenomeni quali terrorismo e immigrazione illegale che potrebbero creare problemi a tutti noi". Tajani ha detto che con Gokovic si è parlato anche della situazione in Kosovo, per il quale, ha osservato, "ci auguriamo che il dialogo possa continuare con un generale calo della tensione".



Gojkovic da parte sua ha ribadito che l'adesione all'Ue resta l'obiettivo prioritario della Serbia e che Belgrado si aspetta che la presidenza bulgara dell'Unione potrà dare un impulso al processo di allargamento.