Donne in Med(iazione), al via corso per mediatrici di pace Rivolto a 60 donne area, progetto parte da Umbria e Lazio

(ANSAmed) - ROMA, 1 FEB - Creare un network nazionale di donne mediatrici per il Mediterraneo, che parta da Umbria e Lazio, in grado di avere effetti sulla ricostruzione e sulla ricomposizione dei tessuti sociali compromessi dai conflitti, in una prospettiva democratica e di affermazione dei diritti umani, contro ogni forma di discriminazione. E' questo l'obiettivo del nuovo corso per mediatrici presentato oggi pomeriggio alla Camera dei Deputati a Roma - alla presenza, fra gli altri, del presidente della Commissione Cultura, Flavia Piccoli Nardelli e del presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati, Roberto Zaccaria - realizzato da Università di Perugia e Associazione Culturale Fidem (Festival delle Idee Euro-Mediterranee). Dal diritto alle scienze per la pace (peace studies); dalla sociologia alla geografia politica, fino alla comunicazione sociale: un piano di studi costruito attorno alle teorie e tecniche della mediazione, che valorizzi il capitale umano delle donne, la loro creatività, la loro naturale propensione alla mediazione. Donne in MED, spiegano i promotori, prevede un approccio multidisciplinare e una metodologia didattica ''che alterna materie di approfondimento pragmatico, curate da addetti ai lavori impegnati nelle aree post-belliche, a discipline di stampo più accademico, curate da docenti dell'Università degli Studi di Perugia e da professionisti della Mediazione uniti per dare un'offerta formativa scevra dall'eurocentrismo''. Il corso, che avrà durata trimestrale, si rivolge a 60 studentesse provenienti da Paesi Terzi (30 donne nel territorio umbro e 30 nel territorio laziale) che si formeranno per lavorare alla costruzione della pace nelle loro comunità di origine, martoriate dai conflitti. Il progetto, rientra nell'ambito del progetto ''Donne in MED(i)azione per una pace duratura'', co-finanziato dal ministero degli Affari esteri, in attuazione del Piano Nazionale Donne Pace e Sicurezza 2016-2019 che recepisce la risoluzione 1325/2000 delle Nazioni Unite in collaborazione con il ministero degli Affari esteri. (ANSAmed).