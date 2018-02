Olp critica Usa per capo Hamas Haniyeh in lista terroristi In Cisgiordania crescono sentimenti antiamericani



successiva (ANSAmed) - TEL AVIV, 1 FEB - Il segretario generale del Comitato esecutivo dell'Olp, Saeb Erekat, ha unito la propria voce a quelle di altri dirigenti palestinesi che si sono levati contro la decisione del Dipartimento di Stato Usa di includere nella lista internazionale dei terroristi il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Hanyeh. "Noi ci opponiamo a quel provvedimento", ha detto Erekat alla stampa, ribadendo che occorre tuttora sostenere gli sforzi di riconciliazione fra al-Fatah e Hamas.



In Cisgiordania si avvertono intanto sentimenti di ostilità verso gli Stati Uniti. A Betlemme una delegazione statunitense è stata attaccata giorni fa da dimostranti, ed in precedenza in un vicino campo profughi erano stati dati alle fiamme fantocci rappresentanti il presidente Donald Trump e il suo vice Mike Pence. Questi sentimenti di animosità sono collegati alla decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e all'intenzione della sua amministrazione di ridurre in maniera sensibile gli aiuti finanziari ai palestinesi.



