ANSAmed - Agenda settimanale dal 5 all'11 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 2 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 5 all'11 febbraio: LUNEDI' 5 FEBBRAIO CITTÀ DEL VATICANO - Visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. STRASBURGO - Visita del premier croato Andrej Plenkovic (fino all'8).



BRUXELLES - Ue, visita di Khemaies Jhinaoui, ministro degli Affari Esteri della Tunisia.



MARTEDI' 6 FEBBRAIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro l'infibulazione e le mutilazioni genitali femminili STRASBURGO - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker partecipa a un dibattito sul futuro dell'Europa nella plenaria del Parlamento europeo con Andrej Plenković, primo ministro croato.



TUNISI - Anniversario dell'assassinio di Chokri Belaid, uno dei principali leader dell'opposizione tunisina.



MERCOLEDI' 7 FEBBRAIO ROMA - Camera dei deputati - ore 15. Convegno dal titolo 'Migrazione, accoglienza, inclusione, co-sviluppo. Il ruolo delle diaspore Med-Africane.



GIOVEDI' 8 FEBBRAIO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE VENERDI' 9 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Werner Hoyer, presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei) e Ján Figeľ, inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Ue.



SABATO 10 FEBBRAIO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE DOMENICA 11 FEBBRAIO IL CAIRO - Anniversario dell'uscita di scena del presidente Hosni Mubarak. (ANSAmed).