Croazia: a Zagabria monumento vittime Shoah e nuova sinagoga L'ha promesso il sindaco Bandic a parlamentari israeliani

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 2 FEB - Il sindaco di Zagabria Milan Bandic ha promesso oggi a una delegazione del parlamento di Israele, in visita in Croazia, che la sua città erigerà un monumento alle vittime dell'Olocausto e ricostruirà in pieno centro cittadino la sinagoga distrutta nel 1941 dal regime filonazista degli ustascia croati. "Prima di andare in pensione politica, prometto un monumento alle vittime della Shoah e la ricostruzione della sinagoga di Zagabria", ha detto oggi Bandic, sindaco della capitale croata dal 2000, al vice-presidente del Knesset Esawi Frej, a capo di una delegazione di parlamentari israeliani. Il sindaco ha spiegato che il monumento in ricordo dei 6 milioni di ebrei sterminati in Europa nel secolo scorso sarà eretto nella piazza davanti alla stazione ferroviaria centrale di Zagabria e che i lavori dovrebbero concludersi tra circa un anno. "In questo modo Zagabria si iscriverà nella lista delle capitali europee che testimoniano la propria devozione ai valori dell'antifascismo e della democrazia", ha spiegato Bandic. "È inoltre nostro obbligo morale - ha aggiunto - rimuovere quella terribile macchia nera sulla nostra storia, quando nell'ottobre del 1941 gli ustascia croati distrussero l'unica sinagoga di Zagabria". Il sindaco ha promesso la piena ricostruzione della sinagoga nel punto in qui era situata in passato, nel centro della capitae, dove oggi si trova un parcheggio. Gli ustascia guidati dal "piccolo duce" croato Ante Pavelic presero il potere in Croazia nell'aprile del 1941, dopo lo smembramento della Jugoslavia da parte delle forze dell'Asse.



Immediatamente furono proclamante le legge razziali e nei successivi quattro anni circa 80 mila ebrei, serbi e Rom furuono sterminati in campi di concentramento gestiti dagli stessi ustascia e non dai nazisti. (ANSAmed).