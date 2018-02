Migranti: inclusione finanziaria tra maggiori sfide Ue In rapporto analizzate difficoltà rifugiati in accesso servizi

(di Stefano Intreccialagli).



(ANSAmed) - ROMA, 2 FEB - Tra le più grandi sfide che migranti e rifugiati devono affrontare al loro arrivo in Europa c'è quella dell'inclusione finanziaria, resa difficile da requisiti restrittivi. Un'apertura maggiore della regolamentazione "potrebbe facilitare il processo di insediamento dei rifugiati nei Paesi di accoglienza". A sostenerlo è il rapporto "People on the move: migration and mobility in the European Union" pubblicato dal think tank Bruegel. Il documento analizza la percezione e le attuali sfide dei migranti all'interno dei Paesi dell'Unione europea, ed è stato presentato a Roma in un evento organizzato dall'Istituto Affari Internazionali IAI.



L'inclusione finanziaria dei rifugiati è affrontata nel capitolo 6 del documento, che sottolinea come il tema sia una delle maggiori sfide dei Paesi europei. Il rapporto riferisce che "il necessario irrigidimento della regolamentazione per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ha reso più difficile offrire servizi finanziari ai rifugiati". La maggior parte delle banche ha delle regole in termini di requisiti 'know-your-customer' troppo "restrittive" per l'offerta di servizi finanziari ai rifugiati, e solamente la metà dei Paesi Ue ha pubblicato delle linee guida per i migranti sull'inclusione finanziaria. "La necessità urgente dei rifugiati di aprire un conto in banca è bloccata da requisiti di identificazione che non sono progettati per adattarsi alla loro situazione", sottolinea il rapporto. Infine, secondo la ricerca, le istituzioni finanziarie generalmente non forniscono prodotti specifici per i rifugiati.



Il documento pubblicato da Bruegel offre alcune raccomandazioni per migliorare l'inclusione finanziaria dei rifugiati. "La regolamentazione dovrebbe trovare un equilibrio tra la lotta contro riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e l'integrazione economica dei rifugiati", spiegano i ricercatori responsabili del rapporto. "Semplificare i regolamenti esistenti e promuovere best practice potrebbero facilitare il processo di insediamento dei rifugiati nei Paesi di accoglienza". Il documento raccomanda che le autorità di tutti i Paesi Ue pubblichino delle linee guida per l'inclusione finanziaria dei rifugiati. Iniziative del settore privato come il microcredito, impieghi a breve termine e l'accesso a internet "faciliterebbero la loro inclusione". Infine, gli esperti consigliano di realizzare maggiori partnership tra pubblico e privato, l'istituzione di registri di rifugiati nazionali ed europei e una maggiore collaborazione per la formazione dei rifugiati su questo tema e la loro inclusione sociale. (ANSAmed).