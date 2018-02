Serbia: media, per Ue normalizzazione con Kosovo entro 2019 Adesione con Montenegro in 2025. Indiscrezioni documento 6/2

(ANSAmed) - BELGRADO, 2 FEB - La Serbia al piu' tardi entro la fine del 2019 dovra' raggiungere un accordo sulla normalizzazione dei rapporti con il Kosovo e soddisfare tutti i criteri richiesti in fatto di stato di diritto, in modo da passare alla fase finale del negoziato con Bruxelles ed essere pronta per l'adesione alla Ue nel 2025. E' quanto si afferma nel documento sulla strategia di allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali che verra' presentato il 6 febraio e di cui l'agenzia serba Beta ha potuto prendere visione. Lo stesso piano vale per il Montenegro che, insieme alla Serbia, e' fra i Paesi piu' avanti nel cammino di avvicinamento alla Ue. Stando al documento visionato da Beta, il negoziato di adesione con Serbia e Montenegro si concluderebbe a fine 2023 con una conferenza intergovernativa organizzata dai Paesi membri. Successivamente, nel 2024 verrebbe firmato il Trattato di adesione con Serbia e Montenegro dopo il via libera della commissione Ue, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.



A cio' seguirebbe il processo di ratifica del Trattato in tutti i Paesi membri oltre che in Serbia e Montenegro, in modo che il tutto sia concluso per la fine del 2025 con l'ingresso dei due nuovi componenti dell'Unione. (ANSAmed).