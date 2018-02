Slovenia: Governo sospende riconoscimento Palestina Decisione rinviata ad aprile, cauto il primo ministro

(ANSAmed) - LUBIANA, 2 FEB - Il Consiglio dei ministri sloveno ha deciso nella riunione di oggi di sospendere temporaneamente il riconoscimento della Palestina come stato sovrano e indipendente.



La scelta di riconoscere la Palestina era nata da un'iniziativa parlamentare del partito Sinistra Unita (Zdruena Levica), dopo che a dicembre scorso gli Stati Uniti avevano deciso di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Come scritto in un tweet sul profilo ufficiale dell'esecutivo, il governo ha deciso di approfondire le conseguenze di tale scelta e rimane in attesa delle risposte dei ministeri competenti, che dovrebbero essere discusse entro due settimane dall'Assemblea nazionale.



Fonti vicine al primo ministro Miro Cerar fanno presente che il riconoscimento di un altro Paese, soprattutto in un caso di alto profilo come quello in questione, dovrebbe avvenire su proposta del governo e non di un gruppo di deputati.



L'intenzione di diversi esponenti della maggioranza, fra i quali il ministro degli esteri, Karl Erjavec, e il presidente del parlamento, Milan Brglez, è di procedere al riconoscimento al più tardi entro aprile, e comunque entro la fine della legislatura. (ANSAmed).