ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 5 FEB - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: DUBAI - Al via la quinta edizione del Dubai Tour di ciclismo (fino al 10 febbraio).



CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro l'infibulazione e le mutilazioni genitali femminili STRASBURGO - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker partecipa a un dibattito sul futuro dell'Europa nella plenaria del Parlamento europeo con Andrej Plenković, primo ministro croato.



TUNISI - Anniversario dell'assassinio di Chokri Belaid, uno dei principali leader dell'opposizione tunisina.



