L'Olanda ritira il suo ambasciatore in Turchia

ISTANBUL - Non finiscono i guai per la diplomazia turca. Mentre Erdogan corona a Roma il suo ideale 'tour della rinascita' in Europa dopo il fallito golpe, che negli ultimi 2 mesi lo aveva già portato nei palazzi del potere di Atene e Parigi, si spezza il filo del dialogo con un altro partner chiave di Ankara.

A quasi un anno dallo scoppio della crisi per i comizi negati ai ministri turchi prima del referendum sul presidenzialismo di Erdogan, l'Olanda ha annunciato il ritiro formale del suo ambasciatore ad Ankara, Cornelis Van Rij. Il diplomatico, in realtà, non aveva mai rimesso piede in Turchia dal marzo scorso, su esplicita richiesta di Ankara. Ma adesso sfuma ogni possibilità di un suo ritorno. "L'Olanda e la Turchia hanno avuto nell'ultimo periodo colloqui a vari livelli.

Fino a questo momento, questi colloqui non hanno offerto una prospettiva di normalizzazione delle relazioni bilaterali", ha spiegato in una nota il ministero degli Esteri dell'Aja, aggiungendo che "finché non avrà un ambasciatore in Turchia, l'Olanda non darà l'autorizzazione a un nuovo ambasciatore turco di assumere le sue funzioni in Olanda".

A distanza di un anno, non si sono sanate le ferite per il respingimento dei ministri turchi degli Esteri e della Famiglia - a uno fu negato l'atterraggio, mentre l'altra venne bloccata in auto e rispedita in Germania - né per le accuse di "comportamenti nazisti" lanciate da Erdogan. Un braccio di ferro scoppiato quando entrambi in Paesi erano in piena campagna elettorale e che non si è risolto neppure dopo la formazione del nuovo governo all'Aja.