Macron domani in Corsica,per nazionalisti'momento storico' Ma il presidente vuole la bandiera francese all'incontro

(ANSAmed) - PARIGI, 5 FEB - Visita ad alta tensione per Emmanuel Macron, domani e dopodomani, in Corsica. L'Eliseo ha tenuto riservato il calendario fino all'ultimo, la sicurezza nell'isola è sempre una priorità, ma stavolta ancora più cruciale sembra il momento scelto per stabilire il contatto fra Parigi e i nazionalisti corsi. "Può essere una visita storica" spera Gilles Simeoni, leader del partito "Pè a Corsica", vincitore delle elezioni di dicembre.



Macron sarà attento alle proposte dei suoi interlocutori - anche se ufficialmente gli incontri non sono stati ancora confermati - ma al tempo stesso non cederà sui simboli dello stato centrale: il motivo della visita resta la commemorazione del 20/o anniversario dell'assassinio del prefetto Claude Erignac, simbolo del sacrificio di un esponente dello stato contro le spinte centrifughe. Il presidente ha anche chiesto esplicitamente che agli incontri con i due leader, Simeoni e il presidente dell'Assemblea corsa, Jean-Guy Talamoni, sia presente la bandiera francese. (ANSAmed).