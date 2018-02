Tunisia: Mogherini, sempre a fianco Paese, è interesse Ue Saremo primo partner in transizione economica

(ANSAmed) - BRUXELLES, 5 FEB - "Saremo sempre al fianco della Tunisia, non è solo un segnale di amicizia, ma è nell'interesse degli europei investire sulla Tunisia e sui tunisini, affinché la transizione democratica abbia il successo che merita". Così l'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini in una conferenza stampa congiunta col ministro degli esteri tunisino Khemaies Jhinaoui. "Abbiamo deciso di andare avanti su una serie di temi, a partire dal partenariato per la gioventù Ue-Tunisia, con l'aumento di borse di scambio Erasmus+, e progetti per migliorare la formazione professionale. Procederemo anche sulle questioni migratorie e di mobilità. Siamo pronti ad aprire riflessioni su iniziative concrete e immediate, come il sostegno all'innovazione e alla creazione di start-up", ha affermato Mogherini, assicurando di voler diventare "il primo partner della Tunisia nella transizione economica e di voler mettere in atto un vero partenariato per la crescita tra Ue e Tunisia".



