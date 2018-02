ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 6 FEB - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: DUBAI - Prosegue la quinta edizione del Dubai Tour di ciclismo (fino al 10 febbraio).



STRASBURGO - Visita del premier croato Andrej Plenkovic (fino all'8). (ANSAmed).



ABU DHABI - Prosegue la mostra 'Da Barcellona ad Abu Dhabi: opere della collezione di arte del Macba in dialogo con gli Emirati' (fino al 17 marzo). ROMA - Camera dei deputati - ore 15. Convegno dal titolo 'Migrazione, accoglienza, inclusione, co-sviluppo. Il ruolo delle diaspore Med-Africane.



PALERMO - Soprintendenza del mare a Palazzetto Mirto, ore 16 - Convegno nazionale di studi dal titolo 'Roma e Cartagine: due civiltà a confronto. Politiche, saperi, miti, arti, materiali, scoperte e relazioni'.(ANSAmed).