Libano-Israele: riunione tripartita con Unifil a confine Affrontate tensioni per progetto muro israeliano

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 FEB - Le tensioni sorte recentemente tra il Libano e Israele per l'annunciata decisione israeliana di costruire un muro lungo la linea di demarcazione provvisoria tra i due Paesi sono state discusse durante una riunione tripartita tra responsabili militari dei due Paesi e il generale Michael Beary, comandante dell'Unifil, la forza dell'Onu nel sud del Libano.



Come di consueto, la riunione tripartita, che si svolge periodicamente, è stata tenuta a Naqura, sede del comando dell'Unifil. Sia la parte libanese sia quella israeliana, sottolinea la forza dell'Onu in un comunicato, hanno espresso la volontà di continuare a usare questo strumento per affrontare ogni questione che potrebbe portare a nuove tensioni a causa di malintesi.



"L'Unifil rimane pronto 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana per eventuali nuovi incontri", ha sottolineato il generale Beary. Il presidente libanese, Michel Aoun, e altre autorità di Beirut hanno protestato nelle ultime settimane per i lavori di fortificazione in corso da parte israeliana lungo alcuni tratti della cosiddetta 'Linea blu' tra i due Paesi, sottolineando che si tratta solo di una demarcazione provvisoria e non un confine riconosciuto dalle parti. (ANSAmed).