Mogherini, popoli Balcani hanno scelto Ue, noi li appoggiamo 'Si è parlato di una data, il 2025, ma per noi non è scadenza'

(ANSAmed) - STRASBURGO, 6 FEB - "I popoli e i leader dei Balcani hanno fatto una scelta chiara: quella di portare i loro Paesi all'interno dell'Unione europea. Ognuno seguendo un proprio ritmo e tempo". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la Ue, Federica Mogherini, nel suo intervento a Strasburgo. "E oggi noi diciamo loro che abbiamo fatto la stessa scelta, anche per noi la prospettiva è molto chiara". "So che ci sono stati molti discorsi su una data, il 2025.



Per noi è chiaro che questa non è una scadenza, è una prospettiva", ha aggiunto Mogherini, precisando che si tratta di una "prospettiva realistica concludere il processo di adesione per coloro che stanno attualmente negoziando, ma anche per altri che potrebbero avviare negoziati in futuro".



Mogherini ha poi precisato che "oggi non abbiamo adottato una strategia, ma aperto un percorso che nei prossimi mesi ci porterà ad ulteriori decisioni e passi". L'Alto rappresentante Ue ha poi annunciato che le relazioni annuali della Commissione usciranno ad aprile, poi si terrà il vertice dei Balcani occidentali dell'Ue a Sofia a maggio ed eventuali decisioni del Consiglio a giugno. "L'Ue non deve fermarsi a 27 membri. I Balcani occidentali fanno parte dell'Europa e dovremmo dare loro una prospettiva europea per la prosperità e la stabilità della regione", ha twittato il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. "Sono ottimista e credo che Paesi come Serbia e Montenegro possano aderire entro il 2025", aggiunge Tajani. (ANSAmed)