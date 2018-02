Tesa visita di Macroin in Corsica, omaggio a prefetto ucciso Inaugurata piazza a Claude Erignac. 'Fu barbaro assassinio'

(ANSA) - PARIGI, 6 FEB - A venti anni dall'assassinio di Claude Erignac, il presidente francese, Emmanuel Macron, è giunto ad Ajaccio, in Corsica, per rendere omaggio al prefetto ucciso in strada mentre si recava a teatro con la moglie. Erignac "fu il primo prefetto a cadere in tempo di pace, un gesto senza equivalenti, senza precedenti", ha deplorato il capo dello Stato, durante la solenne inaugurazione della piazza Claude-Erignac, in compagnia della vedova Dominique Erignac.



"Ciò che è accaduto in questa piazza non si giustifica, non si spiega, hanno ucciso un uomo perché era un servitore della Repubblica", ha continuato il leader di Parigi, aggiungendo che il "barbaro" assassinio "infangò" la stessa causa degli autonomisti corsi. "Attraverso Claude è la Repubblica che hanno cercato di abbattere", ha detto, da parte sua Dominique Erignac, aggiungendo che la Francia "non dimenticherà mai quanto accaduto 20 anni fa". Alle 19, Macron - in ritardo di circa un'ora a causa della neve a Parigi - incontra i due leader nazionalisti, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni che hanno trionfato nelle recenti elezioni regionali. Sulla piazza di Ajaccio, Macron ha depositato una corona di fiori sul luogo dell'assassinio ed è stato anche piantato un ulivo, simbolo di pace e di fraternità, con la scritta "un uomo, una piazza", per non dimenticare il prefetto.



Il capo dell'Eliseo, secondo i rumors della vigilia, vuole cercare di evitare di passare come un capo di stato estero che visita la Corsica. Il dialogo rischia di non scorrere tranquillo, tenuto conto che - soprattutto Talamoni - che quando fu ucciso Erignac era un combattente separatista che viveva alla macchia - non dovrebbe essere presente alle commemorazioni.



La visita giunge da un lato poco più di un mese dopo le elezioni che hanno confermato la maggioranza assoluta dei nazionalisti nella rappresentanza politica dell'isola; dall'altro in un momento in cui qualche crepa comincia ad apparire nella costruzione macroniana, fin qui apparsa solida e capace di attirare consenso. I sondaggi di popolarità sono infatti in pesante ribasso e le due elezioni suppletive di ieri - a giugno sia a Belfort sia nella Val d'Oise aveva vinto La Republique en Marche - si sono tramutate in una doppia sconfitta a vantaggio della destra dei Republicains.



Sull'isola, però, chi pensava di accogliere Macron facendo rullare i tamburi di guerra ha fallito la prima prova: quella organizzata per sabato scorso doveva essere la grande manifestazione dell'orgoglio nazionalista, per preparare degnamente l'accoglienza al capo dello stato centrale, ma si è risolta in un fiasco, con poche migliaia di persone e i soliti slogan. (ANSA).