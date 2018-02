Tunisia: 5 anni da omicidio Belaid, ancora buio su colpevoli Vedova Khalfaoui critica comportamento magistratura

(di Paolo Paluzzi) (ANSAmed) - TUNISI, 6 FEB - Sono già passati 5 anni da quando in una grigia mattina d'inverno del 6 febbraio 2013 ignoti uccisero a colpi di arma da fuoco il deputato dell'opposizione tunisina Chokri Belaid davanti a casa sua, ma ancora forte è l'emozione in Tunisia per quello che fu il primo omicidio politico del periodo post-rivoluzione.



Un evento tragico che fu uno shock per il Paese ma anche un tornante storico per la vita politica della Tunisia, che dall'enorme sdegno e la forte reazione suscitati nella società civile seppe trovare la forza per intraprendere una riflessione che lo portarono poi ad imboccare la strada - non priva di ostacoli - della transizione democratica.



Il caso dell'assassinio di Belaid, rivendicato tardivamente nel 2014 dall'Isis, rimane tuttavia ancora avvolto nel mistero.



Nonostante i proclami e gli sforzi della magistratura tunisina per far luce sul caso, dopo cinque anni le indagini, piene di stralci, problemi procedurali, accuse di depistaggi, non hanno ancora consentito di fare chiarezza su autori e mandanti di questo omicidio politico.



Il processo nei confronti di una ventina di imputati, iniziato solo nel giugno 2015, venne azzerato nel dicembre del 2016 dalla Corte di Appello di Tunisi che invalidò la decisione del giudice istruttore sulla chiusura delle indagini richiedendo un supplemento di inchiesta al fine di chiarire alcuni elementi rimasti oscuri nei rapporti tra politica e la galassia terroristica islamista e dopo qualche udienza è stato rinviato nel novembre scorso al 20 febbraio 2018 per le gravi accuse di negligenza e superficialità nei confronti del giudice istruttore che si occupò delle prime fasi investigative.



Il comitato di difesa di Belaid, che in questi anni non ha mai smesso di cercare la verità, ha sempre sottolineato l'aspetto lacunoso delle indagini, in particolar modo la vedova, l'avvocato Basma Khalfaoui, che ieri è tornata a criticare il comportamento e l'eccessiva lentezza della magistratura tunisina nell'affare. "Il modo in cui è stato gestito il fascicolo Belaid manca di serietà - ha detto la vedova -, e ciò mi fa perdere la fiducia nel sistema giudiziario".



"La giustizia - ha continuato la vedova - dovrebbe essere indipendente a fine di poter svelare la verità in questa storia ma ciò non pare evidente al Consiglio superiore della magistratura. Sono pronta a sacrificare tutto, meno il sangue del martire Chokri Belaïd, che considero come un simbolo della resistenza nazionale". Belaid, fondatore del raggruppamento di sinistra Fronte Popolare, è stato infatti una sorta di "Matteotti tunisino".



Avvocato, fin dagli anni universitari si unisce ai circoli della sinistra militante della facoltà di Legge e si impegna fin da subito nella lotta per la difesa dei diritti umani calpestati ai tempi del regime di Ben Ali.



Laico ma fedele al rispetto dello stato di diritto, arrivò persino a difendere in Tribunale i militanti dei Fratelli Musulmani. Per lui fu però inevitabile scegliere di schierarsi contro il governo post-rivoluzionario guidato dal partito islamico Ennhadha che vinse le elezioni nell'ottobre 2011.



Da segretario del Partito dei Patrioti Democratici, iniziò allora a ricevere minacce di morte per le sue posizioni e dichiarazioni "contro" e la sua messa in guardia contro alcune frange del partito islamico: "La democrazia nata dalla rivoluzione dei gelsomini tunisina è in pericolo".



Il fratello del defunto, Abdelmajid Belaid, ad esempio, continua ancora oggi a fare il nome del partito islamico Ennhadha tra i mandanti dell'omicidio.



L'anno scorso il presidente Beji Caid Essebsi inaugurò in questa giornata una piazza a suo nome nel centro della capitale.



Oggi in suo onore si terranno un momento di raccoglimento con la deposizione di una corona di fiori nel luogo in cui fu ucciso, nel quartiere Menzah VI di Tunisi, e una visita alla sua tomba nel cimitero del Jallaz, dove sono sepolti i martiri della nazione. (ANSAmed).