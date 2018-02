ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 7 FEB - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: ROMA - Porta Futuro, ore 11. Presentazione della seconda edizione di 'Fuori Campo', il nuovo rapporto di MSF su migranti e rifugiati in Italia.



DUBAI - Prosegue la quinta edizione del Dubai Tour di ciclismo (fino al 10 febbraio).



STRASBURGO - Visita del premier croato Andrej Plenkovic.



ABU DHABI - Prosegue la mostra 'Da Barcellona ad Abu Dhabi: opere della collezione di arte del Macba in dialogo con gli Emirati' (fino al 17 marzo). (ANSAmed).